В Балашихе ликвидируют последствия массовой атаки БПЛА

сегодня в 18:28

Специалисты в Балашихе проводят работы по ликвидации последствий атаки украинских дронов. Они восстанавливают поврежденные дома.

Мкр. Новое Павлино, ул Романычева д. 5

Внутридомовые инженерные коммуникации в работоспособном состоянии. Они не повреждены.

Пострадали стеклопакеты окон и балконов в количестве 60 шт. Восстановлен тепловой контур на 8 шт. Работы ведутся.

Для двух жилых помещений в связи повреждением конструктива потребовалось отселение (квартиры 717, 716). Оно осуществлено путем компенсации затрат на аренду квартир.

Мкр. Новое Павлино, ул Романычева д. 3

Инженерные коммуникативные здесь также целы.

Повреждены стеклопакеты окон и балконов — 19 шт. Восстановлен тепловой контур в 5 шт. Работы ведутся. Отселение жителей не требуется.

Мкр. Новое Павлино, Косинское ш д. 10

Инженерные коммуникативные не повреждены. Пострадали стеклопакеты окон и балконов — 11 шт. Восстановлен тепловой контур в 3 шт. Работы ведутся. Отселение жителей не требуется.

Мкр. Новое Павлино, Косинское ш д. 12

Инженерные коммуникативные не повреждены. Повреждены стеклопакеты окон и балконов — 14 шт. (Основные повреждения окон на лоджии) Восстановлен тепловой контур в 3 шт. Работы ведутся.

Отселение жителей не требуется. Для ликвидации последствий и восстановления теплового контура задействовано 5 бригад по 3 человека.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ночью регион подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. С 03:00 до 05:00 средства ПВО ликвидировали 249 беспилотников. Атаке подверглись несколько округов Подмосковья.

«Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти», — сказал Воробьев.

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