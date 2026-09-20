В Балашихе ликвидируют последствия массовой атаки БПЛА
Фото - © Кирилл Зыков/РИА Новости
Специалисты в Балашихе проводят работы по ликвидации последствий атаки украинских дронов. Они восстанавливают поврежденные дома.
Мкр. Новое Павлино, ул Романычева д. 5
Внутридомовые инженерные коммуникации в работоспособном состоянии. Они не повреждены.
Пострадали стеклопакеты окон и балконов в количестве 60 шт. Восстановлен тепловой контур на 8 шт. Работы ведутся.
Для двух жилых помещений в связи повреждением конструктива потребовалось отселение (квартиры 717, 716). Оно осуществлено путем компенсации затрат на аренду квартир.
Мкр. Новое Павлино, ул Романычева д. 3
Инженерные коммуникативные здесь также целы.
Повреждены стеклопакеты окон и балконов — 19 шт. Восстановлен тепловой контур в 5 шт. Работы ведутся. Отселение жителей не требуется.
Мкр. Новое Павлино, Косинское ш д. 10
Инженерные коммуникативные не повреждены. Пострадали стеклопакеты окон и балконов — 11 шт. Восстановлен тепловой контур в 3 шт. Работы ведутся. Отселение жителей не требуется.
Мкр. Новое Павлино, Косинское ш д. 12
Инженерные коммуникативные не повреждены. Повреждены стеклопакеты окон и балконов — 14 шт. (Основные повреждения окон на лоджии) Восстановлен тепловой контур в 3 шт. Работы ведутся.
Отселение жителей не требуется. Для ликвидации последствий и восстановления теплового контура задействовано 5 бригад по 3 человека.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ночью регион подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. С 03:00 до 05:00 средства ПВО ликвидировали 249 беспилотников. Атаке подверглись несколько округов Подмосковья.
«Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти», — сказал Воробьев.
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