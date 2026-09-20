Депутат Госдумы Терюшков проголосовал в Котельниках и оценил организацию выборов

Депутат Государственной Думы Роман Терюшков реализовал свое избирательное право на территории городского округа Котельники. Он выделил высокую посещаемость избирательных площадок гражданами и охарактеризовал организацию электорального процесса в государстве как лучшую в мире, сообщает в своем Telegram-канале пресс центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026».

Законодатель обратил внимание на то, что прогнозируемый уровень участия граждан находится на отметке около 50%. Это — существенный показатель.

По словам Терюшкова, ключевой причиной такой активности выступает консолидация всех представленных в бюллетенях политических партий вокруг темы поддержки военнослужащих на передовой, отстаивающих суверенитет страны и их семей.

Помимо этого, депутат сделал акцент на качестве работы отечественных институтов волеизъявления. Он назвал избирательную систему Российской Федерации одной из наиболее демократичных и открытых в мировом масштабе. Депутат добавил, что данный факт регулярно находит подтверждение в оценках международных наблюдателей.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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