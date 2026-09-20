Шестого за неделю летевшего в ОАЭ пассажира обокрали в самолете на почти 1 млн

Шестой за неделю эпизод похищения крупных сумм у путешественников зафиксирован на борту воздушного судна, следовавшего в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza .

15 сентября 29-летний Егор совершал ночной перелет из Москвы в Дубай рейсом российской авиакомпании. В его сумке находилось 9700 долларов США, укомплектованных 97 100-долларовыми банкнотами, а также 700 дирхамов.

Воровство пострадавший обнаружил уже после посадки при посещении обменного пункта. В пачке сохранилось всего 467 долларов и 700 дирхамов.

Злоумышленники аккуратно забрали почти все крупные купюры, оставив лишь четыре банкноты по 100 долларов и подкинув взамен 67 однодолларовых. Общие финансовые потери составили более 750 тыс. рублей.

Мужчина убежден, что незаметная подмена наличных произошла именно в салоне лайнера во время полета. В остальное время сумка находилась под его постоянным контролем. В ближайшее время потерпевший намеревается обратиться с заявлением в компетентные органы.

До этого аналогичный случай произошел с пассажиром из Казани. У него из рюкзака исчезли наличные деньги и картхолдер с ущербом свыше 850 тыс. рублей.

Днем ранее аналогичным маршрутом из столицы в Дубай летел гражданин Сирии. Он не досчитался после рейса 1100 долларов.

Кроме того, супружеская пара на рейсе из Сочи в Абу-Даби после приземления обнаружила подмену 13 купюр на однодолларовые банкноты. В результате от 1400 долларов у них осталось только 113 долларов.

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