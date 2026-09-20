Ветеран СВО Олег Никульченков проголосовал в Путилкове

Член Красногорского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Олег Никульченков пришел на избирательный участок в Путилкове, чтобы сделать свой выбор. Об этом сообщили в канале «Ассоциация ветеранов СВО | Подмосковье» в мессенджере МАКС .

За его плечами — тяжелейший путь. В октябре 2022 года Олег добровольно встал в строй, больше трех лет честно выполнял боевые задачи «за ленточкой», прошел через ранение и испытания, о которых не рассказывают вслух. Сегодня он восстанавливается, возвращается к мирной жизни в родном Красногорске, но главное остается неизменным — он никогда не остается в стороне.

Олег вспоминает, как в детстве выборы были праздником: флажки, цветы, музыка и крепкая рука родителей, ведущих его на участок. Сегодня этот круг замкнулся. Теперь он сам — пример стойкости, гражданской зрелости и несгибаемой воли.

«Так воспитан. Есть вещи, которые положено делать. Пришли выборы — пошел на выборы. Молодежи тоже надо показывать пример, чтобы люди участвовали», — сказал ветеран.

Это позиция настоящего мужчины и гражданина. Когда бойцы, видевшие войну своими глазами, голосуют за развитие своих городов и мирное завтра — ни у кого нет права на равнодушие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.