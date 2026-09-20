Депутат Мособлдумы Орлов проголосовал на выборах и оценил организацию процесса

Финальный день проведения выборов проходит сегодня. В период с 18 по 20 сентября на территории Российской Федерации выбирают новый состав Государственной Думы, Московской областной Думы и органов местного самоуправления, рассказал депутат Московской областной Думы и член фракции «Единая Россия» Александр Орлов.

Граждане сохраняют возможность выразить собственную гражданскую позицию и принять прямое участие в процессе формирования органов государственной власти. Орлов поделился собственной историей участия в электоральном процессе.

Парламентарий отметил порядок на участке и подчеркнул, что сама процедура выстроена максимально открыто и понятно. Члены избирательных комиссий оперативно помогают гражданам по любым организационным вопросам. По оценке Орлова, Московская область продемонстрировала пример образцовой подготовки, сделав посещение избирательных площадок предельно комфортным для жителей.

Отдельное внимание народный избранник уделил защищенности процесса. Контролем обстановки занимаются сотрудники органов внутренних дел, работу комиссии отслеживают наблюдатели, а за обстановкой в режиме реального времени следят видеокамеры.

Депутат обратил внимание, что организаторы предусмотрели всевозможные сценарии развития событий. Они приготовили четкие алгоритмы даже под потенциальные внештатные ситуации. При этом сам процесс оставили понятным и простым для любого человека.

Орлов добавил, что значимость текущего события принципиальна для каждого гражданина, имеющего собственные взгляды на вектор движения государства и персональные требования к будущим народным представителям. Он выразил уверенность, что опускание бюллетеня в урну — это проявление прямой ответственности за завтрашний день родного региона и всей России.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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