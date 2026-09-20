Тысячи членов Ассоциации ветеранов СВО проголосовали на выборах в Подмосковье

В Подмосковье стартовал заключительный день голосования на выборах депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Также выборы муниципальных депутатов проходят в ряде округов. За предыдущие дни свои голоса отдали уже тысячи членов Ассоциации ветеранов СВО Московской области, сообщили в канале «Ассоциация ветеранов СВО | Подмосковье» в мессенджере МАКС .

На избирательные участки ветераны приходят вместе с семьями — супругами, родителями и детьми.

Для каждого из них голосование — возможность самостоятельно выразить свою позицию.

«За эти дни тысячи наших товарищей уже приняли участие в голосовании. Многие приходят на участки вместе с семьями. Для нас важно, чтобы каждый человек мог реализовать свое избирательное право, самостоятельно принять решение и быть уверенным в соблюдении установленных законом процедур. Мы уважаем выбор каждого гражданина», — Кирилл Лосунчуков, председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

Ассоциация продолжает рассказывать о своих членах, которые участвуют в общественной жизни Подмосковья.

Сегодня завершается трехдневное голосование. Члены наших отделений продолжают приходить на избирательные участки вместе со своими близкими.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.