В Химках поздравили именинников на избирательных участках

В Химках продолжаются выборы депутатов в Государственную Думу, Московскую областную Думу и местный Совет. Заместитель главы округа Руслан Смашнев и начальник Управления делами и контроля Сергей Калинин продолжили добрую традицию, заложенную главой Химок, и тепло поздравили с днем рождения представителей избирательных комиссий, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Так, на участке № 3566 в микрорайоне Левобережный теплые слова прозвучали в адрес Алексея Петушкова. Еще один именинник — Кирилл Смирнов из УИК № 3566. Химчанам вручили небольшие подарки, а коллеги по участку присоединились к поздравлениям, сделав этот день по-настоящему запоминающимся.

Такие маленькие, но искренние знаки внимания напоминают: за формальными процедурами стоят живые люди, добросовестно выполняющие свою работу.

Все 118 избирательных участков Химок работают в штатном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.