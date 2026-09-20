В Химках продолжается третий день голосования

На избирательных участках Химок проходит третий день голосования. Участки открыты с 8:00 до 20:00. Те, кто не смог прийти лично по уважительной причине, подавали заявление на надомное голосование и ждали членов избирательной комиссии дома, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

«Сегодня мы приехали голосовать вместе с дочкой. Я считаю, что каждый гражданин обязан прийти голосовать. Выборы проходят активно. Прозрачно», — рассказал представитель политического объединения Ханоглан Алиев.

До конца голосования остается несколько часов. В 20:00 участки закроются. Начнется подсчет голосов, после которого определят состав депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и местного Совета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.