3 человека погибли, 41 пострадал из-за ударов БПЛА ВСУ по Московской области

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В Московской области актуализировали сведения о последствиях налета беспилотных летательных аппаратов по состоянию на 16:30 20 сентября. В регионе развернуты два пункта временного размещения.

Там организовано непрерывное дежурство врачебно-сестринских бригад. При этом медики продолжают фиксировать обращения от жителей.

Общее количество пострадавших достигло 41 человека. Среди них шесть несовершеннолетних.

В медицинские учреждения госпитализировали 18 граждан, в том числе двоих детей. На текущий момент в тяжелом состоянии находятся три пациента.

Один взрослый пребывает в отделении реанимации и интенсивной терапии Жуковской больницы. У него множественные повреждения мягких тканей туловища и конечностей. Двое детей проходят лечение в Детском научно-клиническом центре им. Л. М. Рошаля.

Жертвами атаки стали три человека. Все они взрослые. При этом двое скончались на месте происшествия, а один погиб в больнице.

Медицинскую помощь амбулаторно или на месте получили 21 человек, включая четверых детей. ПВР продолжают функционировать.

Утром губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ночью регион подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. С 03:00 до 05:00 средства ПВО ликвидировали 249 беспилотников. Атаке подверглись несколько округов Подмосковья.

«Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти», — сказал Воробьев.

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