103-летняя ветеран ВОВ Вера Дубровина проголосовала в Подмосковье

Ветеран Великой Отечественной войны, минометчица, мама, бабушка и прабабушка Вера Петровна Дубровина в 103 года пришла на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор. Об этом сообщили в канале «Ассоциация ветеранов СВО | Подмосковье» в мессенджере МАКС .

Вера Петровна — единственная оставшаяся в живых из своих братьев и сестер. У нее два сына и дочь, много внуков и правнуков. За ее плечами — целая эпоха, а рядом — большая семья, в которой продолжается история нескольких поколений.

Ее внук — Александр Владимирович Дубровин, член Ассоциации из Богородского округа. В 2023 году он отправился в зону СВО. Александр служил в ВДВ, в 137-м полку, 2-й штурмовой роте. Последний бой принял на Соледарском направлении.

Решение пойти на фронт он принял после репортажа из Донецка. В нем увидел маленькую девочку, которая вместе с бабушкой жила в подвале разрушенного дома.

«Я просто был потрясен», — вспоминает Александр.

Он поехал в Екатеринбург и подписал контракт. В одном из боев Александр понимал, что может не вернуться

«Был готов на сто процентов умереть. Но не судьба. Бог уберег, сразу осознал это», — сказал он.

А потом произошло то, что он запомнил на всю жизнь.

«В поле полз, и вдруг мама ко мне пришла. Словно жизнь принесла. Верно ведь говорят, что молитва матери из преисподней достанет. Сильней материнской молитвы нет ничего. Чудо Божье — вот и все», — рассказал Александр.

За мужество Александр награжден орденом Мужества Указом Президента России от 3 апреля 2024 года.

А рядом с этой историей — 103-летняя Вера Петровна. Женщина, которая прошла Великую Отечественную войну и спустя десятилетия продолжает своим примером показывать, что значит не сдаваться и оставаться верной своим принципам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.