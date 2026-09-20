В Подмосковье для избирателей обеспечили безбарьерную среду на участках

Председатель правления Московской областной общественной организации инвалидов «Колесница» и член Общественной палаты Московской области Игорь Гундеров положительно оценил уровень подготовки участков для голосования для граждан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-центр Московской области по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Московской областной Думы «Выборы 2026».

Общественный деятель отметил, что в Подмосковье проведена масштабная работа по обеспечению доступности для людей с ОВЗ, благодаря чему сложности практически отсутствуют. Он поделился, что в первый день голосования самостоятельно прибыл на место волеизъявления на кресле-коляске с электроприводом, без препятствий преодолев путь от жилого дома. Сам процесс прохождения электоральных процедур также прошел благополучно, оставив позитивные эмоции.

Позже Гундеров нанес визит в Центр общественного наблюдения, чтобы изучить порядок отслеживания электорального процесса в Подмосковье. По его словам, продемонстрированный масштаб мониторинга, затрагивающий порядка четырех тысяч избирательных комиссий, производит впечатление.

На площадке размещена крупноформатная видеопанель, обеспечивающая одновременную трансляцию происходящего более чем с 90 участков. Это свидетельствует о высоком уровне и слаженности проводимой работы.

Условия для голосования людей с ОВЗ

Пресс-служба Мособлизбиркома рассказала в своем Telegram-канале о том, как организуется процесс для жителей региона с ограниченными возможностями здоровья. В регионе формируются все необходимые условия, гарантирующие гражданам с инвалидностью возможность беспрепятственно воспользоваться активным избирательным правом.

Сотрудники Мособлизбиркома уделяют повышенное внимание созданию безбарьерной среды и удобству голосования маломобильных групп населения.

В частности, в городском округе Лобня место проведения голосования, расположенное в здании школы №7, посетила Ирина Дмитриева. Несмотря на необходимость передвигаться на инвалидной коляске по состоянию здоровья, женщина смогла сделать свой выбор благодаря оборудованным элементам доступности.

В Шатуре на объекте для голосования №3331 свой голос отдал член местной ячейки Всероссийского общества слепых Сергей Мишин. Кроме того, электоральное право реализовала председатель местного отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Наталия Титова. Она посетила соответствующий объект волеизъявления в Наро-Фоминском городском округе.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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