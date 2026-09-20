Воробьев с дочерьми поучаствовал в выборах на участке в Одинцовском округе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поучаствовал в выборах депутатов Госдумы, Московской областной Думы и муниципальных советов депутатов пяти округов. Участок он посетил совместно с двумя дочерьми, которые тоже отдали собственные голоса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Мы традиционно приходим на избирательный участок, хотя некоторые семьи сейчас предпочитают голосовать дистанционно. Хочу поблагодарить всех — и тех, то пришел на участки, и кто зарегистрировался в электронной системе. У нас выборы не только в Государственную Думу, но и в областную, и в местные Советы депутатов. Это очень важное событие для всех», — заявил Воробьев.

Голосование идет на протяжении трех дней — с 18 по 20 сентября включительно. В Московской области функционируют около четырех тыс. участков. Собственный выбор могут сделать не менее шести млн избирателей.

Легитимность и прозрачность электорального процесса обспечивают примерно 23 тыс. наблюдателей. Среди них есть представители Общественной палаты, кандидатов, политпартий, движений и международные эксперты.

В Одинцове круглосуточно функционирует региональный Центр общественного наблюдения. Туда в режиме реального времени отправляются оперативные данные со всех участков региона.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

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