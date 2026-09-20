Международные эксперты высоко оценили участие «Волонтеров Подмосковья» в выборах

Деятельность Центра общественного наблюдения оказалась в центре внимания делегации из зарубежных стран. Иностранный эксперт высоко оценил участие волонтеров, сообщает в своем Telegram-канале пресс-центр Московской области по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Московской областной Думы «Выборы 2026».

Для визитеров провели ознакомительный тур. В ходе него презентовали технические мощности видеомониторинга, позволяющие отслеживать обстановку на объектах голосования. Также дали детальные пояснения по всем интересовавшим темам.

Отдельный интерес у представителей зарубежного экспертного сообщества выявила высокая активность добровольцев.

Как подчеркнул сотрудник издания La Nation с Коморских Островов Мохамед Али Джабу, в его родной стране наблюдаются сложности с привлечением кадров даже для стандартной работы в рамках избирательных кампаний, не говоря о волонтерах. При этом в регионе задействованы многочисленные добровольцы самых разных возрастных категорий — от представителей молодежных организаций до граждан почтенного возраста.

В общей сложности в Подмосковье сформирована команда из 2700 представителей «Волонтеров Подмосковья». Из этого состава 1500 человек несут дежурство на объектах волеизъявления с наибольшей проходимостью, а еще 1200 находятся в составе оперативного резерва. Их ключевая задача — оказание всесторонней помощи лицам, испытывающим затруднения при перемещении к кабинам для голосования. Речь идет о людях преклонного возраста, гражданах с инвалидностью и ограниченной мобильностью, а также семьях с маленькими детьми.

Зарубежным специалистам также рассказали о функционировании разветвленной системы общественного контроля. Параллельно с областным уровнем в каждом муниципальном округе действует собственная палата. Местные активисты досконально владеют спецификой своих районов и в тесной связке с областным штабом обеспечивают бесперебойный и надежный надзор за ходом электоральных процедур.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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