Спикер регионального парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов проголосовал на выборах в Госдуму и Мособлдуму — по традиции он исполнил свой гражданский долг на балашихинском избирательном участке № 60 в школе № 16 в микрорайоне Дзержинского. Вместе с ним свой голос отдала его супруга, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«В нынешних обстоятельствах для нас важна консолидация общества и выбор тех, кто достоин представлять интересы жителей и страны на разных уровнях власти — и в Государственной думе, и Московской областной Думе. И мы сегодня „за“ то, чтобы этот выбор был честным, прозрачным и в соответствии с законодательством», — подчеркнул председатель Мособлдумы.

Игорь Брынцалов отметил высокую активность жителей.

«Явка хорошая. У нас на сегодняшний день по Московской области она уже превысила 40%. Три дня голосования дают возможность жителям выбрать удобный для себя день. Помимо очного формата некоторые выбрали электронное голосование», — заметил парламентарий.

Для голосования в Подмосковье открыто порядка 3900 участков, из них 44 организованы в местах временного пребывания. Задействовано 36 тысяч членов участковых комиссий. Прозрачность голосования обеспечивают тысячи наблюдателей.

Помимо того, наблюдение за выборами все три дня осуществляется в ситуационном центре на базе регионального исполнительного комитета «Единой России» в Реутове и в областном Центре общественного наблюдения в Одинцове.

Участки работают 20 сентября до 20:00. Найти свой участок можно: в разделе «Выборы» на Госуслугах, на сайте ЦИК России, по телефону информационно-справочного центра ЦИК России — 8-800-200-00-20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.