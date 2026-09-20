Гроссмейстер Карякин с сыном приехали в ЦОН после голосования на выборах

Центр общественного наблюдения навестил всемирно известный гроссмейстер, многократный победитель мировых шахматных турниров и сенатор Российской Федерации Сергей Карякин. Он уже проголосовал на своем участке, а потом приехал в ЦОН, сообщает в своем Telegram-канале пресс центр Московской области по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Московской областной Думы «Выборы 2026».

Карякин дал высокую оценку технологической оснащенности системы, задействованной для надзора за ходом электорального процесса.

Гроссмейстер отметил, что в прошлые годы ему уже приходилось бывать на аналогичных объектах. Однако представленные сегодня решения производят сильное впечатление. По его словам, ключевым достоинством площадки является возможность трансляции в режиме реального времени с любого места проведения выборов, что наглядно демонстрирует высочайший технический уровень организации процесса.

Карякин поделился, что сам уже совершил выбор на своем участке. В Центр общественного наблюдения прибыл для того, чтобы изучить ход голосования в других муниципальных образованиях региона.

В ЦОН гроссмейстер пришел вместе со своим 10-летним сыном Алексеем. Мужчина уверен, что осознание гражданского долга необходимо формировать с ранних лет.

Сенатор констатировал, что электоральный процесс имеет ключевое значение абсолютно для каждого человека. Через голосование граждане формируют основу для дальнейшего развития государства и выражают доверие кандидатам, которым предстоит вести работу в будущем. Он назвал данный процесс колоссальной ответственностью и добавил, что по степени важности и уровню эмоционального напряжения этот день вполне сопоставим с его выступлениями на чемпионатах мира.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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