Представители промышленности голосуют в Химках

В Химках продолжается голосование за депутатов в Государственную Думу, Московскую областную Думу и муниципальный Совет депутатов. В выборах приняли участие представители промышленных предприятий округа, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Представитель Совета ветеранов НПО Энергомаш Елена Мельникова проголосовала на участке в лицее № 15.

«Я представляю Совет ветеранов предприятия Энергомаш. У нас в организации 1300 ветеранов. Сотрудники отработали 30, 40, 50 и 60 лет на нашем родном предприятии. Все мы ждали выборы, и готовились к ним. Выборы прозрачны, законодательство соблюдено», — отметила заместитель председателя Совета ветеранов НПО Энергомаш Елена Мельникова.

Участок № 3159 посетил заместитель генерального директора МКБ «Искра» Александр Мазуров. Он отметил важность прозрачности и легитимности избирательного процесса.

Всего в округе открыты 118 избирательных участков. На каждом дежурят члены комиссии, обученные наблюдатели и сотрудники, отвечающие за порядок.

Избирательные участки работают до 20:00. После закрытия начнется подсчет голосов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.