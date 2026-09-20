сегодня в 14:45

Воробьев: раненные при атаке БПЛА в Раменском брат с сестрой лишились родителей

Во время атаки украинских беспилотников в Софьине в Раменском округе была ранена 15-летняя Эзоза Юсупова. Она лечится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля, сообщает в своем канале в МАКС губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Доктора оказывают пострадавшей помощь.

Эзоза вместе с 19-летним братом Бехризом лишились родителей. Мать была убита во время удара. Отец погиб в больнице, рассказал губернатор.

Бехриз был ранена. Он поступил в Раменскую больницу в состоянии средней степени тяжести, добавил Воробьев.

«Сейчас решаем вопрос с опекой и ищем родственников семьи. Ребятам желаю сил и скорейшего восстановления. Мы их не оставим — обязательно окажем всю необходимую помощь и поддержку», — отметил губернатор.

Утром Воробьев рассказал, что ночью Подмосковье подверглось массированной атаке БПЛА ВСУ. С 03:00 до 05:00 средства ПВО ликвидировали 249 беспилотников. Повреждения зафиксировали в нескольких округах Московской области.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.