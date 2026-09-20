Сотрудники швейного цеха «Золотых рук Ангела» в Котельниках проголосовали дистанционно

В Котельниках в швейном цехе «Золотых рук Ангела» кипит работа. Руководитель организации Валентина Зюзь и швея Елена с утра собирают помощь для бойцов СВО: одеяла, носилки, теплые вещи. Здесь каждая минута на счету — нельзя подвести тех, кто ждет на передовой. Зная, что рабочий день будет плотным, женщины заранее подали заявление на дистанционное голосование, сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.

«От нашего выбора зависит будущее страны, а от нашей работы — жизни ребят. Совмещаем», — улыбается Валентина.

Сделать свой выбор мастерицы смогли прямо на рабочем месте — со своих телефонов. Электронный формат голосования позволил проголосовать за

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.