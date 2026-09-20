Пловец Антон Чупков посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове

Призер Олимпийских игр по плаванию, неоднократный чемпион и рекордсмен мира Антон Чупков стал гостем Центра общественного наблюдения в Одинцове, сообщает Telegram-канал «Подмосковье выбирает 2026» .

Он заявил, что ЦОН отражает объективную ситуацию, которая происходит на избирательных участках Московской области.

«Я впервые здесь. Впечатления большие! Можно провести аналогию со спортом: профессиональный спортсмен долго идет к цели, много работает и готовится, а на соревнованиях все это реализуется. Здесь тоже была проведена огромная подготовительная работа, и сейчас ее результаты очевидны», — поделился спортсмен.

По его словам, центр наглядно демонстрирует прозрачность и легитимность выборов.

«Система мониторинга очень продвинутая: все видно, любые замечания сразу отображаются на большом экране и оперативно передаются в соответствующие штабы», — сказал Чупков.

Спортсмен проголосовал через дистанционную систему: заранее подал заявку, а в день голосования зашел на портал и отдал свой голос. По его мнению, это очень удобно — процесс занял считанные секунды.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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