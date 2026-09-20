Ефимов: в главном корпусе Московского ипподрома прошла реставрация

Во время реставрации главного корпуса Центрального московского ипподрома специалисты восстановили более 12 тыс. декоративных элементов в интерьерах и свыше 21 тыс. — на фасадах. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал об открытии после комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома.

Центральный московский ипподром был открыт в 1834 году. Это старейший в России и первый в мире рысистый ипподром. Объект располагается на месте бывшего Ходынского поля по адресу: улица Беговая, д. 22.

«В Беговом районе столицы завершена реконструкция Центрального московского ипподрома. В результате реализации проекта удалось сохранить его архитектурную идентичность и одновременно создать современный комплекс, где есть все необходимое для проведения соревнований, подготовки спортсменов и отдыха горожан. Особую сложность представляли работы в исторической части: главный корпус — объект культурного наследия регионального значения, что накладывало строгие ограничения на все виды работ», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он уточнил, что в общей сложности специалисты отреставрировали более 33 тыс. декоративных элементов — металлические скульптурные композиции, историческую живопись, лепнину, вазоны, пинакли.

При расчистке фасадов и интерьеров выяснилось, что ипподром представляет собой «многослойный» объект. В нем сохранились фрагменты дореволюционных конструкций, следы масштабной перестройки 1950-х годов, а также многочисленные свидетельства поздних ремонтов — слои краски, разнородные вставки и элементы.

По словам руководителя Департамента гражданского строительства города Москвы Алексея Александрова, реконструкция главного корпуса Центрального московского ипподрома затронула и элементы декора, и конструктив. Для восстановления несущей способности фундамента специалисты пробурили ряд технологических отверстий и под высоким давлением закачали через них специальный раствор, который заполнил скрытые полости и трещины. Помимо этого, была укреплена кирпичная кладка, а инженерная инфраструктура подверглась полной модернизации.

«В ходе реставрационных работ обновили более 600 декоративных элементов фасада, включая горельеф фронтона, 131 бетонный фасадный элемент, скульптуры XIX века — квадригу и четыре отдельных конных скульптуры из шпиатра. Кроме того, восстановили 22 цветных витража, полихромную роспись барельефа и декоративную роспись капителей на трибунах. В различных помещениях отреставрировали 36 исторических люстр и бра», — пояснил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.

Во время реставрации сделали несколько важных открытий. При расчистке портика специалисты обнаружили подпись скульптора, долгое время скрытую под поздними наслоениями. Этот элемент удалось сохранить, и теперь он является частью отреставрированного исторического декора.

Кроме того, при расчистке барельефов трибун была выявлена историческая живопись. К началу работ она оказалась почти полностью утраченной, но сам факт ее обнаружения позволил скорректировать проект реставрации и включить в него воссоздание живописного слоя.

В ходе работ специалисты также столкнулись с многочисленными следами поздних ремонтных вмешательств — слоями краски, разнородными вставками и элементами, появившимися в советский и постсоветский периоды эксплуатации. По мере расчистки раскрывались детали исторического облика, не зафиксированные в архивных документах. Например, выяснилось, что фасадные рельефы были разноцветными, а не однотонными, как считалось ранее. На исторических фотографиях цвет практически не считывается, а поздние ремонты полностью скрыли первоначальную колористику. В результате реставрации их исторический вид был восстановлен.

После завершения реконструкции главный корпус Центрального московского ипподрома сохранил свой исторический архитектурный образ, но при этом превратился в современное общественное пространство. Основная зрительская трибуна рассчитана на две тысячи человек. Сохранились важнейшие исторические элементы здания, среди которых знаменитый тотализатор и исторический ресторан. Существенно расширился музей истории ипподрома и коневодства России.