Председатель штаба общественного наблюдения проверила избирательные участки в Подольске

Председатель штаба общественного наблюдения (ШОН) городского округа Подольск Лариса Бурмистрова в начале второго дня голосования посетила избирательные участки в УСЦ «Юность» и гимназии имени Подольских курсантов на улице Революции в Климовске. Как и в первый день работы, замечаний к работе комиссий не было, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Посмотрела, как организована работа, везде ли есть стенды, информация о кандидатах, необходимая документальная информация, соответствующие выдержки из закона о выборах. Пообщалась с наблюдателями, нарушений нет. На участках вся работа комиссий и взаимодействие с наблюдателями организованы четко. Избиратели активно голосуют и свой выходной решили использовать для общего важного дела», — отметила Бурмистрова.

Она добавила, что в первый день в Подольске проголосовало более 39 тысяч избирателей. Бурмистрова выразила уверенность, что активность и ответственное отношение жителей Подольска к выборам сохранятся и в оставшиеся дни голосования.

За прозрачностью процесса и соблюдением порядка на участках в Подмосковье следят наблюдатели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.