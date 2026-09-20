Сотрудники поликлиники в Котельниках проголосовали дистанционно

Врачи и сотрудники поликлиники Котельников совместили рабочий день с участием в выборах. Свои голоса за кандидатов в Госдуму и Мособлдуму они отдали прямо на рабочем — с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.

Для медицинских работников каждая минута на счету, поэтому онлайн-формат стал идеальным решением. Свой гражданский долг специалисты выполнили буквально за пару минут.

«Проявить гражданскую позицию, не покидая рабочего места, — это очень удобно и комфортно. Весь процесс устроен просто и понятно: пошагово проходишь авторизацию и быстро делаешь свой выбор», — поделился главный врач Дмитрий Полынин.

Медики убеждены: участвовать в голосовании необходимо, чтобы быть уверенными в стабильности и суверенитете страны, а также в том, что Россия продолжит развиваться как сильная и современная держава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.