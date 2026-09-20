В Клину проголосовали спортсмен-экстремал Сергей Бойцов и глава Василий Власов

Жители Клина в третий раз отдают свои голоса за партии и депутатов Государственной и Московской областной думы. Проголосовать на выборах впервые пришел уроженец Клина, почетный гражданин округа, спортсмен-экстремал, многократный чемпион России и мира Сергей Бойцов.

Сергей Бойцов проголосовал на избирательном участке № 886 в гимназии им. Ушинского.

Он подчеркнул, что для него важно участвовать и верить в силу выбора — только вместе народ достигает результатов.

Здесь же свой выбор сделал и глава Василий Власов. Он зарегистрировался, получил бюллетени и сделал выбор за развитие страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.