Молодежь Подмосковья выбирает дистанционное электронное голосование

Кибертурнир по CS2, SUP-прогулка и открытое катание на льду — такие форматы объединили молодежь Подмосковья в дни голосования, 18–20 сентября. Мероприятия организовала «Молодая Гвардия Единой России» Московской области, сообщила пресс-служба Молодой Гвардии.

В Подольске на турнире по CS2 собралась молодежь из Серпухова, Чехова, Домодедова — всего более 70 человек. Пока команды соревновались друг с другом, участники, имеющие право голоса, могли воспользоваться дистанционным форматом голосования на выборах в Госдуму и Мособлдуму.

Один из участников Иван Левченко рассказал, что проголосовать онлайн оказалось достаточно просто: «Регистрацию на ДЭГ прошел заранее, буквально за три клика. С Госуслуг пришло уведомление о старте выборов. Пролистал списки кандидатов, выбрал тех, кто мне наиболее интересен».

В Наро-Фоминском городском округе на живописном берегу реки Протвы прошел масштабный фестиваль семейного добровольчества «Мы рядом». Участники всех возрастов — от студентов до пенсионеров — объединились, чтобы очистить береговую линию от мусора, совершить заплыв на сапбордах и, не отрываясь от процесса, принять участие в выборах.

Одним из самых ярких моментов фестиваля стало дистанционное электронное голосование, которое участники провели прямо во время заплыва на сапбордах.

«Каждый год пытаемся показать молодежи, что процесс выборов сейчас очень простой и удобный. Какой-то год голосовали за гончарным кругом, какой-то — создавали мурал с нашими участниками СВО и прямо с вышки, не отрываясь от покраски, проголосовали. В этом году решили: пока еще тепло, можно проголосовать на воде», — рассказал активист «Молодой Гвардии Единой России» Егор Балев.

В Щелковском городском округе для студентов и молодых жителей организовали открытое катание на ледовой арене. После спортивной части участники присоединились к тематическому флешмобу, посвященному ДЭГ.

«Для молодежи привычно совмещать общение, учебу, работу и отдых с цифровыми сервисами. Поэтому мы решили говорить о возможностях ДЭГ не только в формате информационных материалов, а в привычной для ребят обстановке — на спортивных и молодежных мероприятиях. Киберспорт, SUP и катание — совершенно разные форматы, но каждый из них дает возможность собрать ребят вместе и поговорить о современных способах участия в выборах», — отметила руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Московской области Диана Алумянц.

С 18 по 20 сентября жители Подмосковья выбирают депутатов Государственной думы и регионального парламента. В регионе созданы все необходимые условия для голосования. Жители могут прийти на избирательный участок рядом с домом, чтобы проголосовать традиционным способом — с помощью бумажного бюллетеня. Кроме того, к маломобильным гражданам, ветеранам или тем, кто не может покинуть дом по уважительной причине, члены УИК с переносными ящиками приезжают прямо на дом.

Для тех, кто ценит мобильность и свое время, доступно дистанционное электронное голосование: в формате онлайн — со смартфона или компьютера из любой точки. В этом году такой способ голосования выбрали свыше 700 тысяч избирателей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.