На избирательном участке в школе № 12 Подольска провели благотворительную ярмарку в поддержку СВО

На базе СОШ № 12, где расположен избирательный участок № 2343 ул. Гайдара, д. 10, 19 сентября состоялась масштабная ярмарка под девизом «Вместе за будущее: в цветах страны и духе предков». Учителя, школьники и их родители объединились, чтобы поддержать российских военнослужащих, сообищила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

На ярмарке был представлен широкий ассортимент домашней выпечки, ароматных пирогов, ручных поделок и памятных сувениров, изготовленных руками детей и их семей.

Главной особенностью акции стала удобная и прозрачная система сбора средств: каждый посетитель или голосующий мог приобрести понравившиеся изделия, оплатив их по QR-коду. Все собранные финансовые средства напрямую направляются в благотворительный фонд для оказания помощи участникам специальной военной операции.

Совмещение процесса голосования с добрыми социальными инициативами стало в Подольске уже традицией, объединяющей поколения вокруг общих ценностей и поддержки защитников Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.