Блинов заявил о прозрачности выборов из-за технологий Центра общественного наблюдения

Депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Алексей Блинов нанес визит в Центр общественного наблюдения, расположенный в Одинцове. Он оценил технологичность ЦОН, сообщает в Telegram-канале пресс-центр Московской области по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Московской областной Думы «Выборы 2026».

В рамках визита муниципальный политик в первую очередь изучил технологическую оснащенность системы, отвечающую за фиксацию хода волеизъявления. По его оценке, применение современных цифровых инструментов выступает залогом исчерпывающей открытости электорального процесса.

Блинов подчеркнул, что на площадке реализован максимально понятный и открытый для граждан механизм контроля за ходом избирательной кампании. Он обратил внимание, что специалисты ЦОН оперативно выявляют любые возникающие замечания, поскольку видеокамеры передают полную картину происходящего на участках.

В связи с этим депутат констатировал, что степень прозрачности выборов достигла предельного значения. Законодатель также призвал жителей региона проявить гражданскую позицию и проголосовать. Он напомнил, что 20 сентября является заключительным днем выборов.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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