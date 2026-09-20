Пассажиры Шереметьево участвуют в выборах, не покидая аэропорт

Пока одни спешат на рейс, другие успевают проголосовать. На первом этаже зоны прилета Терминала В аэропорта Шереметьево третий день работает избирательный участок № 4132, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Участок открылся одновременно со всеми остальными 18 сентября в 8:00. Он расположен по соседству со стойкой информации, чтобы пассажиры и гости аэропорта могли легко его найти. В дни голосования по громкой связи звучат дополнительные объявления с указателями.

Проголосовать здесь могут не только пассажиры, но и сотрудники аэропорта. Правда, с одной оговоркой: воспользоваться участком № 4132 могут только те, кто заранее — до 14 сентября включительно — подал заявление о смене места голосования и выбрал Шереметьево.

«Сегодня голосую прямо в Шереметьево перед вылетом. Знал, что полечу в командировку в дни выборов и озаботился вопросом заранее. Считаю необходимым выполнить свой гражданский долг. Каждый голос важен. А участок в терминале — это очень удобно. Все прошло быстро и спокойно», — поделился впечатлениями пассажир аэропорта.

Участок работает все три дня голосования: 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.

«Если в эти дни ваша дорога проходит через Шереметьево, специально менять планы поездки не придется — проголосовать можно прямо в терминале», — отметили в аэропорту.

Это не первый опыт организации голосования в Шереметьево — подобная практика применялась и ранее, и она себя оправдала.

«Я работаю в Шереметьево посменно. Понимал, что в дни голосования до своего участка мне будет добраться сложнее, а тут — прямо на работе. Зашел в перерыв, проголосовал. Удобно, что не надо никуда ехать», — рассказал сотрудник аэропорта.

Для пассажиров с пересадками, транзитных гостей и сотрудников, чей рабочий день не позволяет добраться до домашнего участка, такой формат оказывается единственной возможностью реализовать свое избирательное право без ущерба для планов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.