Денис Майданов проголосовал на выборах в Одинцове

В Одинцовском округе жители активно идут на избирательные участки с самого утра. Одним из первых на проголосовал первый зампред комитета Госдумы по культуре (фракция «Единая Россия»), Народный артист России Денис Майданов. Он пришел на избирательный участок вместе с супругой, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Участие в выборах — это долг каждого гражданина и личная ответственность за будущее страны и нашего родного округа. Хочу отметить высокий уровень подготовки и профессионализм избирательных комиссий. Все организовано безупречно, атмосфера рабочая и доброжелательная. В этом году была проведена огромная информационная работа — до жителей своевременно и подробно донесли сведения о том, за каким участками они закреплены, в какие дни и в какое время можно сделать свой выбор», — прокомментировал Денис Майданов.

Денис Васильевич Майданов — автор-исполнитель, композитор, поэт, общественный деятель. С 2021 года является депутатом Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета по культуре. В 2026 году получил звание Народного артиста Российской Федерации.

Майданов стал одним из инициаторов законопроектов о защите русского языка и традиционных ценностей в культуре. Занимается поддержкой творческих и патриотических проектов, работает с участниками СВО и их семьями, курирует культурные инициативы в Подмосковье. Он также возглавляет направление «Медиаграмотность и коммуникации» в партийном проекте «Мир возможностей» и уделяет особое внимание патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.