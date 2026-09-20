Члены участковых комиссий проводят надомное голосование для жителей Люберец

В городском округе Люберцы стартовал третий день голосования на выборах депутатов в Государственную Думу РФ и Московскую областную Думу. Члены участковых комиссий приезжают к тем, кто не может сам прийти на участок — из‑за болезни или по другим уважительным причинам, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В избирательной комиссии Московской области пояснили, что так избиратель может проголосовать прямо у себя дома, в привычной обстановке.

Надомное голосование помогает не потерять право голоса, если дойти до участка тяжело.

«Для участия в голосовании на дому необходимо сообщить в территориальную избирательную комиссию либо в участковую избирательную комиссию о невозможности личной явки. Заявления принимаются ТИК и УИК до 14 часов 20 сентября», — отметил председатель территориальной избирательной комиссии города Люберцы Анатолий Трубников.

Члены комиссии приезжают с переносным ящиком и бюллетенем. Все проходит по правилам: соблюдается тайна голосования, а процесс могут контролировать наблюдатели.

В городском округе Люберцы открыты 198 избирательных участков. Отдать свой голос можно с 08:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.