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Financial Times: Украина лишилась сталелитейной промышленности из-за атак ВС РФ

Спецоперация
Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори

Украина фактически осталась без собственной сталелитейной отрасли в результате нанесения ударов по ключевым промышленным объектам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Financial Times, в которой приведены оценки представителей сектора.

Согласно сведениям зарубежной прессы, ракетные удары парализовали деятельность трех крупнейших промышленных гигантов, расположенных на территории Запорожской и Днепропетровской областей. В совокупности данные объекты обеспечивали до 90% всего объема выпускаемой в стране стали. 

Производственные мощности холдинга «Метинвест», а также корпорации ArcelorMittal, включая комбинат в Кривом Роге, полностью прекратили работу. Они простаивают.

Как заявил в беседе с журналистами Financial Times глава офиса генерального директора компании «Метинвест» Александр Водовиз, на сегодняшний день сталелитейная отрасль на Украине фактически прекратила свое существование. Руководитель топ-менеджмента также обратил внимание на то, что заморозка гигантов индустрии, обеспечивающих рабочими местами свыше 15 тыс. человек, влечет за собой крайне тяжелые последствия для экономической стабильности и бюджетно-налоговых поступлений страны. 

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