Татьяна Дмитриева ознакомилась с организацией выборов на участках

Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева посетила городской округ Люберцы. В ходе рабочего визита она вместе с представителями Штаба общественного наблюдения округа ознакомилась с организацией процесса на избирательных участках, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы постоянно мониторим все социальные сети на предмет каких-то нарушений, специфических моментов. Люберцы не подают никаких негативных признаков в этом отношении. Поэтому здесь я могу с уверенностью говорить, что, в том числе, и корпус общественных наблюдателей помогает делать всю процедуру выборов наиболее прозрачной», — отметила Татьяна Дмитриева.

В ходе визита делегация посетила спортивную школу олимпийского резерва городского округа Люберцы, где работают три участковые избирательные комиссии.

«По городскому округу Люберцы нет каких-то нареканий, существенных нарушений. Люди голосуют, настроение у всех хорошее», — заключила Татьяна Дмитриева.

В городском округе Люберцы работают 198 участковых избирательных комиссий. Отдать свой голос можно с 08.00 до 20.00 20 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.