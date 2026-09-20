Депутат Шапкин назвал голосование на выборах в Подмосковье удобным

Участие в выборах открывает перед гражданами возможность напрямую определять вектор процессов, происходящих в государстве. Само право голоса является фундаментальным достижением демократии, заявил депутат Московской областной Думы и член фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин.

Политик рассказал, что проголосовал, совершив тем самым важный для себя шаг. Он обратил внимание на полную прозрачность и понятность процедуры, присутствие общественных наблюдателей и беспрепятственный доступ к исчерпывающим материалам о политических партиях и кандидатах.

В дни выборов депутат запланировал посещение других локаций для голосования с целью контроля за ходом процесса в муниципальном округе. Шапкин назвал визит на участок доступным инструментом для граждан выразить личное мнение и быть услышанными, а трехдневную систему проведения выборов — 18, 19 и 20 сентября — существенным шагом к повышению удобства населения. Он добавил, что нормативно-правовая база постоянно совершенствуется, гарантируя максимальный комфорт и доступность для каждого избирателя.

Отдельно парламентарий выделил возможность проголосовать по месту фактического пребывания, а не по адресу постоянной регистрации. Данный сервис оказался чрезвычайно востребован среди владельцев загородных домов, завершающих сезон в Подмосковье. Механизм предельно прост: гражданам требовалось заранее оформить заявление через Госуслуги для включения в списки по месту нахождения и затем прийти на объект, расположенный рядом с дачным поселком, садоводческим товариществом или иным местом отдыха. Указанный сервис — «Мобильный избиратель».

В 2026 году прием соответствующей документации в территориальных избирательных комиссиях проходил с 3 августа по 14 сентября, а в участковых комиссиях — с 9 по 14 сентября. Направление электронных заявок через Единый портал государственных и муниципальных услуг также было доступно до 14 сентября. Для тех, кто исполняет трудовые обязанности на дежурстве, находится в бизнес-поездках, отпуске или просто отдает предпочтение современным цифровым решениям, предусмотрена опция дистанционного электронного голосования. Такая процедура занимает считаные минуты.

Депутат подчеркнул, что для проведения голосования созданы все необходимые условия, и сегодня критически важно совершить выбор, который задаст траекторию развития государства на многие годы вперед. Это в равной степени касается муниципального, регионального и федерального уровней. От нового состава Государственной Думы, Московской областной Думы и местных Советов депутатов напрямую зависит состояние дорожно-транспортной сети, качество и доступность медицинской помощи, образовательные возможности и будущее подрастающего поколения.

В условиях проведения специальной военной операции сплоченность граждан обретает первостепенное значение. Страны коллективного Запада ведут против России экономическое противостояние и постоянно эскалируют обстановку в военной сфере. В сложившейся ситуации участие в голосовании выходит за рамки стандартного политического процесса — это реальный вклад каждого в общую победу. На этот аспект обратил особое внимание президент РФ Владимир Путин во время обращения к нации перед выборами. Глава государства подчеркнул, что активное волеизъявление станет единым ответом тем силам, которые пытаются ослабить страну, затормозить ее развитие, лишить суверенитета и права самостоятельно определять будущее.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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