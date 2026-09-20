Молодые жители Люберец впервые голосуют на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы

В городском округе Люберцы продолжается голосование за кандидатов в Государственную Думу РФ и Московскую областную Думу. В заключительный день голосования на избирательные участки продолжают приходить молодые жители округа — те, кто впервые реализует свое избирательное право, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для молодых жителей, которые голосуют впервые, участие в выборах — важное событие, выразить свою гражданскую позицию и сделать самостоятельный выбор.

Среди них — 18-летний житель Люберец, который пришел проголосовать вместе с отцом. Для молодого человека это возможность впервые сделать самостоятельный выбор и выразить свою гражданскую позицию.

«Впервые голосовать волнительно и ответственно. Теперь у нас есть возможность не только обсуждать будущее нашего округа, но и выражать свою позицию на выборах», — отметили молодые люди.

Вместе с теми, кто голосует впервые, на участки приходят и молодые избиратели, уже участвовавшие в предыдущих выборах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.