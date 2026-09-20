USD
Доллар США
84,20
-0.37 %
EUR
Евро
96,67
-0.85 %
CNY
Китайский Юань
12,57
-0.09 %
TRY
Турецкая Лира
17,31
-0.39 %

Спасатели нашли двух пропавших мужчин в Саблинских пещерах

Происшествия

Фото - © Официальный канал Аварийно-спасательной службы Ленинградской области

Двух мужчин нашли и вывели из Саблинских пещер после ночного исчезновения, сообщает аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

Путешественники отправились в пещеры вечером 19 сентября, но пропали.

Заявка об их исчезновении поступила в поисково-спасательный отряд г. Тосно 20 сентября.

Спасатели установили местоположение мужчин. Пострадавших оперативно обнаружили и вывели из пещеры.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.