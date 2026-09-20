Система электронного голосования в Москве продолжает подвергаться атакам

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В Общественном штабе по наблюдению за выборами заявили о продолжающихся атаках на систему электронного голосования в Москве, сообщает ТАСС .

Руководитель штаба Вадим Ковалев отметил, что кибератаки успешно отражаются.

Он добавил, что в штаб поступают лишь единичные сообщения от избирателей о каких-либо сложностях с голосованием.

Накануне глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о мощной кибератаке, которая идет на московскую платформу дистанционного электронного голосования. Однако возникшие внешние воздействия никак не отражаются на ходе избирательного процесса.

С 18 по 20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

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