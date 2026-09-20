Ветеран СВО Шерстнев оценил работу Центра общественного наблюдения в Одинцове

Ветеран СВО Виктор Шерстнев, награжденный медалью Суворова за мужество и героизм, ознакомился с работой Центра общественного наблюдения в Одинцове.

По его словам, он был приятно шокирован тем, как организована работа в учреждении.

«Честно говоря, я приятно удивлен тем, что увидел здесь сегодня. Впервые нахожусь в таком месте и могу своими глазами посмотреть, как все устроено на самом деле — очень масштабно и технологично. Уверен, при таком уровне наблюдения все пройдет максимально честно», — сказал он.

В ЦОН в круглосуточном режиме следят за ходом выборов. Сюда поступает оперативная информация со всех избирательных участков Подмосковья. Так, например, Шерстнев увидел трансляцию со своего избирательного участка, куда после визита в ЦОН он отправился голосовать.

Виктор Шерстнев — танкист. В ходе спецоперации он спас боевых товарищей из-под огня, но сам получил тяжелое ранение. Несмотря на серьезную травму, ветеран не пал духом. Виктор активно занимается спортом: завоевал бронзу Кубка России по академической гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, совершил прыжок с парашютом и поднялся на Эльбрус на высоту более 3000 метров.

Не так давно при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева Виктор открыл в Балашихе адаптивный фитнес-клуб «Крылья», где теперь проходят реабилитацию ветераны СВО и люди с ограниченными возможностями здоровья.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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