Галлюцинации и обморок от ложки: чем опасен «пьяный» мед из Турции

Так называемый «пьяный» или «безумный» мед содержит токсины из нектара некоторых видов рододендронов. При употреблении в больших количествах может вызвать состояние, напоминающее опьянение, галлюцинации и потерю сознания, сообщил РИАМО кандидат биологических наук, заведующий лабораторией инвазивных организмов ФБУ ВНИИЛМ Юрий Гниненко.

«Обычно люди относятся к меду как вкусному и полезному продукту. Это так и есть, мед — настоящая кладовая пользы, поэтому он так популярен у людей. Но иногда из этого общего правила бывают исключения. К таким исключениям и относится „пьяный“ мед. Надо понимать, что это название несколько условно — такой мед не является алкогольным, но он содержит токсины, которые оказывают такое воздействие на человека, как будто он пьяный», — сказал Гниненко.

Он добавил, что такие опасные токсины попадают в мед из цветков рододендронов. Пчелы почему-то не разбираются в токсикологии и могут собрать нектар и из таких цветов.

«Для россиян вероятность столкнуться с таким медом крайне мала. Рододендроны произрастают у нас только на Кавказе и в Сибири. Это всем известный багульник и рододендрон даурский. Но там, где они произрастают, пчеловодство развито слабо, и меда с этих растений не получить», — отметил биолог.

Гниненко уточнил, что только в горных лесах Северного Кавказа растет несколько видов рододендронов, с которых пчелы могут собрать нектар с токсинами.

«Согласно легендам впервые европейцы столкнулись с таким „безумным“ медом в Колхиде — там древнегреческие воины наелись меда и на какое-то времени обезумели — вели себя как пьяные. В этом и есть опасность — поев такого меда слишком много можно получить мощный галлюциногенный эффект, потерять сознание, даже возможен летальный исход, если уж совсем переесть этого меда», — рассказал специалист.

В малых количествах такой мед может быть и лекарством, но с ним не стоит самостоятельно экспериментировать, предупредил эксперт.

Где можно столкнуться с таким медом

«На большей части территории России это крайне маловероятно. На Северном Кавказе такой мед можно попробовать, но это тоже небольшая вероятность. Зато в таких странах, как Турция, Непал и ряд других, куда россияне часто ездят, такой мед вполне можно купить, но стоит он очень дорого. Тут надо быть осторожным — не стоит рисковать, что бы не говорили продавцы. И тем более не стоит такой мед давать детям, реакция детского организма может быть очень сильной», — предостерег Гниненко.

По его оценке, скорее всего столкнуться с таким опасным медом любой человек может, покупая его с рук на каком-нибудь рынке.

«Это особенно опасно у нас на Северном Кавказе, старайтесь мед там покупать только в магазинах или на централизованных рынках, где ведется контроль качества продаваемой продукции. Будучи в Турции, избегайте покупать мед на стихийных рынках, там можно купить не только мед-фальсификат, но и такой вот „безумный“ мед!» — заключил биолог.

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