Выборы на финишной прямой: Фурс заявил, что в Подмосковье нарушений не было

Первые двое суток электорального процесса в Подмосковье прошли в спокойном ритме и без существенных отклонений от норм законодательства. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026», ссылаясь на заявление секретаря Избирательной комиссии региона Руслана Фурса во время выступления в Центре общественного наблюдения.

Он подчеркнул, что поступающие от населения запросы оперативно рассматриваются специальной службой заботы. В регионе функционирует горячая линия, специалисты которой предоставляют исчерпывающие ответы на все входящие обращения в строгом соответствии с правовыми нормами.

Фурс также добавил, что избирательная кампания вышла на завершающий этап. Впереди остается еще один день для голосования.

Согласно имеющимся сведениям, к 20:00 19 сентября активность граждан на территории Московской области зафиксирована на уровне 38,81%. При этом 32,84% участников отдали свои голоса непосредственно при посещении избирательных участков, а 83,04% зарегистрированных пользователей предпочли задействовать систему ДЭГ.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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