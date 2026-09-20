«Учитель меня ненавидит»: как родителям правильно реагировать на жалобы ребенка

«Первое, что нужно сделать родителю — унять эмоции, не бросаться на учителя и спокойно разобраться, что происходит на самом деле. За особым отношением действительно может стоять предвзятость. А может и обычная требовательность, которую школьник считывает как нелюбовь, особенно если он склонен к тревоге. Также ребенок может просто свалить на учителя ответственность за то, что отстает по какому-то предмету», — сказал Ахмадуллин.

Он посоветовал поговорить с ребенком, а только потом с учителем, задавав вопросы: «Как ты понял, что она тебя не любит? Что она делает? Когда это началось?». Слушайте факты, а не оценочные суждения, вроде «она строгая, она никому не нравится». И обратить внимание, единичный ли это эпизод или систематическое поведение учителя.

«Потом идите к учителю. Чтобы не столкнуться с глухой обороной, переведите фокус с поведения учителя на проблемы с предметом. Скажите, что переживаете за успеваемость и хотите понять, что происходит. В большинстве случаев учитель в ответ раскрывается и рассказывает то, о чем ребенок умолчал. В итоге складывается совсем другая картина. Может быть другая реакция, когда учитель искренне удивляется и даже не подозревает, что ребенок так переживает. Сам разговор в таком ключе уже разворачивает ситуацию. Педагог, увидев адекватного родителя, начинает смотреть на школьника внимательнее и добрее», — отметил психолог.

По его словам, если разговор все-таки не дал плоды и придирки продолжаются, то снова стоит побеседовать с учителем, но уже привести конкретные примеры. Также можно письменно обратиться к завучу и попросить зафиксировать поведение педагога.

«Пока взрослые разбираются, ребенку нужно знать, что вы на его стороне. Но важно подчеркнуть, что вы и не против учителя. Ребенок может увидеть в учителе врага, с которым ему, скорее всего, еще придется сталкиваться в школе. Объясните, что люди разные, как и его одноклассники. К каждому нужен свой подход, и вы во всем разберетесь. Дети склонны обвинять во всем себя. Ребенок может вынести из конфликтной ситуации мысль, что с ним что-то не так», — предупредил Ахмадуллин.

Специалист предостерег, что ребенок может начать ассоциировать учебу в школе с местом, где его не принимают, где он не нужен и не удобен. Это опасно тем, что мотивация к учебе упадет по всем предметам.

«Следите именно за этим. Отделяйте в разговорах предмет от человека, то есть математику школьник учит для себя, а не для оценок от педагога. Учителя в жизни ребенка сменятся десятками. Желание учиться — одно на всю жизнь, и оно дороже любого локального мира с любым педагогом», — заключил собеседник.

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