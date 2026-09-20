В районе Капотни временно изменили схемы движения шести автобусов

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Схемы движения автобусов № 436, с694, с744, 739к, с394 и 739в подверглись временным корректировкам на территории района Капотня. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Горожанам рекомендуют по возможности отдавать предпочтение поездкам на метро. Нужно использовать близлежащие станции Замоскворецкой, Таганско-Краснопресненской и Люблинско-Дмитровской линий.

В районе действуют транспортные ограничения. Полностью закрыт проезд по улице Капотня, а также по Белореченской улице в сторону улицы Верхние Поля.

Кроме того, на 19-м километре внешней стороны МКАД автомобильный поток пропускают только по трем полосам из пяти. Пассажирам порекомендовали выбирать пути объезда.

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