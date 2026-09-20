В США задержали мужчину, требовавшего беседу с Трампом

Секретная служба США задержала мужчину возле Белого дома, который потребовал поговорить с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sun.

Перекресток рядом с парком Лафайет-сквер неподалеку от Белого дома оцепили после того, как автомобиль выехал на тротуар рядом с охранным ограждением.

Отмечается, что после того, как на мужчину, находившегося за рулем автомобиля, надели наручники, он потребовал разговора с Трампом.

Ранее над загородной резиденцией президента США Дональда Трампа в Кемп-Дэвиде перехватили самолет.

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