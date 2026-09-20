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ПВО уничтожила еще 20 беспилотников, летевших к Москве

Транспорт

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 20 беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены еще 20 беспилотников», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее в столичных  аэропортах «Домодедово» и «Жуковский»ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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