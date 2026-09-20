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Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили

Транспорт

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Движение по мосту было перекрыто в течение 31 минуты 11 августа.

Причина, по которой временно закрывали проезд, не уточняется.

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