сегодня в 04:56

Собянин: силы ПВО уничтожили еще 15 БПЛА, летевших к Москве

Силы ПВО сбили еще 15 беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе «Макс».

«Еще 15 БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны», — говорится в сообщении.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее в столичных аэропортах «Домодедово» и «Жуковский»ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.