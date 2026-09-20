Экс-сутенер Magic man объявлен в розыск из-за долгов по кредитам и перед ФНС

Бывшего, предположительно, сутенера, известного под псевдонимом Magic man, Андрея Ф. объявили в розыск из-за накопившейся задолженности в размере 700 тыс. рублей, которую он не выплачивает с 2022 года. Об этом в сообщает Telegram-канал SHOT .

34-летний Андрей Ф. уже четвертый год, предположительно, игнорирует свои финансовые обязательства по кредитным платежам и налоговым отчислениям. В конце июля сотрудники ФССП открыли исполнительное производство на сумму 597 тыс. рублей по просроченным займам, а также еще на 126 тыс. рублей задолженности перед Федеральной налоговой службой. При этом должник продолжает вести обеспеченный образ жизни.

В настоящее время Андрей Ф. позиционирует себя в качестве музыкального исполнителя. В 2023 году он принял участие в съемках видеоклипа совместно с рэпером Алишером Моргенштерном*. Это дало старт его творческой деятельности, однако не принесло широкой популярности. Тем не менее артист организует концертные выступления в городах России, где стоимость 45-минутного сета составляет 400 тыс. рублей.

Согласно условиям райдера Андрея Ф., организаторы обязаны предоставить проживание в лучшем отеле, автотранспорт бизнес-класса, пять бутылок пива, литровую бутылку виски известного бренда, сэндвичи, обезболивающее и кислородный баллон с индивидуальной маской. Дополнительный доход музыканту приносит закрытое сообщество в мессенджере, где стоимость годового доступа составляет 1332 рубля. Контент посвящен персональным историям и рассказам о сфере проституции.

Сам Magic man публично утверждает, что деятельность по организации сутенерства осталась в прошлом. Однако представительницы индустрии эскорта заявляют, что Андрей Ф. якобы не прекращал подобную деятельность и продолжает выступать в роли менеджера, занимаясь подбором девушек под различные запросы клиентов через приватные информационные каналы.

*Признан в России иностранным агентом.

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