51 страна ООН объявила о согласии Киева на немедленное прекращение огня
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Об этом говорится в совместном заявлении 51 страны — члена ООН, пишет РЕН ТВ.
В документе отмечается, что Киев поддержал инициативу о прекращении боевых действий без каких-либо предварительных условий.
Текст заявления опубликован представителями стран, подписавших документ.
Согласно заявлению, прекращение огня должно вступить в силу немедленно. Другие подробности пока не приводятся.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.