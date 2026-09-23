сегодня в 18:26

51 страна ООН объявила о согласии Киева на немедленное прекращение огня

Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Об этом говорится в совместном заявлении 51 страны — члена ООН, пишет РЕН ТВ .

В документе отмечается, что Киев поддержал инициативу о прекращении боевых действий без каких-либо предварительных условий.

Текст заявления опубликован представителями стран, подписавших документ.

Согласно заявлению, прекращение огня должно вступить в силу немедленно. Другие подробности пока не приводятся.

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