Разбил машину палкой: проститутка разделила жильцов ЖК в Казани на два лагеря

Война из-за проститутки началась в ЖК «Романтика» в Казани. Один из жильцов разбил машину соседа из-за того, что тот поддерживал ночную нимфу, сообщает Mash Iptash .

По словам местных жителей, в их доме уже несколько лет живет девушка по вызову, которая называет себя «госпожой». Многие люди были не в восторге от такого соседства и регулярно вызывали полицию, чтобы избавиться от проститутки и ее клиентов.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону жрицы любви. Они даже назвали ее «символом ЖК» и теперь защищают от любых нападок.

Когда в округе выключили свет, один из радикально настроенных жильцов решил разобраться с соседом, который поддерживал проститутку. Он нагрянул на подземный паркинг с палкой и несколько раз ударил ей по машине оппонента. Все это записали камеры видеонаблюдения.

Между тем друзья проститутки начали угрожать людям, которые жалуются на нее в полицию. Председатель ТСЖ заявил, что у дамы есть телохранители — они пишут пишут угрозы всем, кому не нравится такая романтичная соседка. Также сообщалось, что некоторых недовольных они даже избили. Именно после этого случая на паркинг пришел мститель с палкой.

А другие жильцы уверяют, что машину соседа разбил якобы именно председатель ТСЖ — они узнали его на видео по прическе. По их мнению, мужчина специально устроил отключение света, чтобы устроить погром на парковке. Сейчас в истории разбирается полиция.

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