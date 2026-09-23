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Рубио: США пригласили Путина на саммит G20 в Майами

Белый дом направил президенту РФ Владимиру Путину приглашение на саммит Группы двадцати (G20), который пройдет под Майами в декабре. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает ТАСС .

Саммит G20 пройдет 14–15 декабря в Дорале в окрестностях Майами. США надеются, что российский лидер примет приглашение.

Также Рубио раскрыл, что идея нового двустороннего саммита Россия — США пока что не обсуждалась. Такая встреча должна быть хорошо подготовлена, подчеркнул американский госсекретарь.

В среду Рубио провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В том числе они обсудили украинское урегулирование.

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