Труп мужчины почти неделю пролежал в каршеринге в Москве
Фото - © Kirill Kedrinskiy / Ingram Publishing / Фотобанк Лори
В Москве в салоне каршерингового автомобиля обнаружено тело мужчины. Транспортное средство с телом человека нашли на Абельмановской улице, сообщает Telegram-канал «112».
Предварительно известно, что тело мужчины находилось в салоне автомобиля около четырех-пяти дней.
Причина смерти мужчины в настоящее время устанавливается. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и другие службы.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Других подробностей о случившемся пока нет.
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