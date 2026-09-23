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Труп мужчины почти неделю пролежал в каршеринге в Москве

Происшествия
Kirill Kedrinskiy / Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Фото - © Kirill Kedrinskiy / Ingram Publishing / Фотобанк Лори

В Москве в салоне каршерингового автомобиля обнаружено тело мужчины. Транспортное средство с телом человека нашли на Абельмановской улице, сообщает Telegram-канал «112».

Предварительно известно, что тело мужчины находилось в салоне автомобиля около четырех-пяти дней.

Причина смерти мужчины в настоящее время устанавливается. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и другие службы.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Других подробностей о случившемся пока нет.

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