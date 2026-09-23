Российские дроны поразили центры обработки данных и логистики ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что днем Вооруженные силы РФ (ВС РФ) нанесли удары беспилотниками по центрам обработки данных, а также по логистическим и складским терминалам, которые используются для обеспечения деятельности украинской армии.

В Киеве, по данным ведомства, были поражены два объекта. Первый — центр обработки данных «New-Telco», который назван одним из ключевых объектов обмена интернет-трафиком министерства обороны Украины. Второй — центр обработки данных «Юнайтед ДС», обеспечивающий обработку и передачу данных, а также международную связь украинских спецслужб.

В Одесской области ударам подверглись два логистических центра — в Одессе и населенном пункте Ильичевка. По данным Минобороны, через них осуществлялось хранение и распределение военных грузов, поступающих на Украину из европейских государств.

Информация о возможных разрушениях, жертвах и пострадавших не приводится. Официальных комментариев с украинской стороны на момент публикации не поступало. Достоверность заявлений российского военного ведомства независимыми источниками пока не подтверждена.

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